Conviviale natalizia dell’Anpdi (Paracadutisti) Avezzano, tra auguri e commozione nel ricordo di Stefano De Gasperis

Avezzano – Si è svolto ad Avezzano il tradizionale appuntamento conviviale con cerimonia e cena sociale dell’Anpdi di Avezzano presieduta dal carsolano Gianni di Giambattista.

E’ stata una occasione di confronto per lo scambio auguale in occasione delle imminenti festività ma c’è stato anche spazio per una forte commozione. Stefano sempre con noi. Questo il grido di dolore e nello stesso tempo di forza che i Paracadutisti hanno tributato al compianto Stefano De Gasperis recentemente ed improvvisamente scomparso. “Vivere questo Natale senza Stefano – ha commentato il presidente Di Giambattista – è stato motivo di forte tristezza per tutta la nostra associazione Paracadutisti, ma abbiamo comunque sentito la sua presenza in mezzo a noi. Con l’occasione, intendo peraltro ringraziare tutti coloro che a vario titolo e ruolo collaborano con noi e si impegnano per l’affermazione dei valori istituzionali del tricolore nell’ambito dei paracadutisti, rivolgo un augurio sincero a tutte le istituzioni, forze dell’ordine ed associazioni combattentistiche e d’arma affinchè l’anno in arrivo sia proficuo e ricco di benessere per tutti”. Durante la celebrazione c’è stato spazio anche per la Preghiera con una benedizione impartita dal Parroco presso la sede Anpdi di Avezzano.