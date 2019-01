Convalidato l’arresto per un 53enne di Avezzano, accusato per il furto all’Inail della scorsa notte

Avezzano. Il giudice monocratico presso il tribunale di Avezzano, la dott.ssa Daria Lombardi, ha convalidato l’arresto di A.D.A. (classe 1965), presunto autore del furto avvenuto negli uffici dell’Inail di Avezzano la scorsa notte.

Nello specifico, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Avezzano lo hanno tratto in arresto in flagranza del reato di “furto aggravato” commesso in concorso con R.M. (classe 1966), che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Avezzano. Secondo l’accusa, mentre uno dei due faceva da palo, l’altro, dopo aver forzato una finestra del piano terra, si è introdotto nell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e, dopo aver manomesso il distributore di bevande, ne aveva sottratto le monete ivi contenute. I due sono difesi dagli Avv.ti Andrea Tinarelli e Mario Flammini del Foro di Avezzano.