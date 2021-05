Controllo gratuito del colesterolo totale dalla Farmacia Santa Caterina di Avezzano

Il 12 maggio la farmacia Santa Caterina di Avezzano organizza una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare, un evento volto a sensibilizzare i cittadini su questa tematica attraverso l’erogazione di un controllo gratuito del colesterolo totale.

“Più è alta la concentrazione di colesterolo nel sangue e maggiori sono le probabilità di andare incontro a eventi cardiovascolari. Tenere a bada i livelli, quindi, è più che mai fondamentale, soprattutto in soggetti che sono stati colpiti da infarti o ictus”, ha dichiarato il team, “lanciare sul proprio territorio iniziative come queste è necessario per accrescere la consapevolezza dell’importanza e dell’incidenza delle malattie cardiovascolari nelle vite dei singoli”.

Non è la prima volta che la farmacia Santa Caterina propone ai propri clienti giornate mirate alla prevenzione, con l’obiettivo di informare e guidare le persone ad adottare uno stile di vita corretto che implichi periodicamente anche visite e controlli specifici di vario tipo.

Se vuoi rimanere anche tu aggiornato su tutte le iniziative organizzate dalla farmacia, clicca qui e metti mi piace alla pagina.

La giornata per la prevenzione cardiovascolare si terrà mercoledì 12 maggio dalle 9 alle 12.30. E’ possibile effettuare il controllo gratuito del colesterolo totale in farmacia solo previo appuntamento. Per le prenotazioni, chiamare 0863 415960

#adv