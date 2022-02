Controlli sulle attività commerciali, a Tagliacozzo la polizia locale chiude un’altra frutteria

Tagliacozzo. Continua a Tagliacozzo l’attività di controllo sugli esercizi commerciali a contrasto non solo della diffusione del coronavirus ma anche dell’eventuale non rispetto delle norme igienico sanitarie cui sono vincolati gli esercenti.

Gli agenti della polizia locale, al comando del tenente Paolo Pascucci, hanno sospeso l’attività di un’altra frutteria del paese. Si tratta di un altro negozio dove lavorano giovani di origine egiziana. Il dipendente stavolta è stato trovato in regola ma mancava il manuale di autocontrollo: tra le altre cose, non aveva attestati per la manipolazione.

Altre irregolarità sono state trovate nel protocollo anticovid, come la presenza di gel per igienizzare le mani, guanti e altro. L’attività non potrà tornare in esercizio fino a quando non adempirà a tutte le prescrizioni imposte dalla Asl.

Intanto vanno avanti le attività di controllo mirate al rispetto delle regole, per garantire la sicurezza dei cittadini, a beneficio dell’intera comunità.

