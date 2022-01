Controlli green pass, Napoleone: “Forze dell’ordine dovrebbero avere più elasticità e altre priorità”

Avezzano. Gianni Napoleone, responsabile del comitato commercianti centro città di Avezzano, chiede: “Più elasticità nei controlli dei green pass”. Si rivolge così alle forze dell’ordine e alle autorità, a seguito dei controlli delle ultime settimane.

“È giusto effettuare i controlli, ma forse sarebbe necessario usare un pò più di elasticità evitando di far scappare la gente dai locali. In queste settimane stiamo assistendo a decine di furti in tutta la città, mentre rappresentanti di tutte le forze di polizia girano l’intero territorio per controllare chi ha e chi non ha il green pass”, dice il rappresentante dei commercianti del centro, “ma sarebbe opportuno cambiare passo ed effettuare anche dei pattugliamenti della città per evitare i continui furti. Chi entra nel locale ha per forza il green pass perchè viene controllato all’ingresso. In un momento come questo le forze dell’Ordine a mio avviso dovrebbero valutare quali sono le priorità per la nostra città”.