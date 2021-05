Controlli di velocità nella giornata di ieri: 25 le infrazioni sulle strade marsicane

L’Aquila. “Il contrasto alla velocità pericolosa è uno dei target della Polizia Stradale, che ordinariamente

effettua servizi mirati di controllo, utilizzando apparecchiature speciali, come il telelaser e l’autovelox”, scrive il comunicato della questura aquilana. Proprio nel pomeriggio di ieri venerdì 28 maggio 2021, la Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano ha effettuato servizi di controllo per il contrasto alla velocità. Questo è accaduto anche in seguito alla ricezione di numerosi esposti dei cittadini – residenti nelle aree interessate – che hanno segnalato tratti stradali di evidente pericolo, soprattutto a causa dei tanti conducenti non rispettosi dei limiti imposti dalla segnaletica.

I servizi sono stati effettuati sulla SS 5 tra Tagliacozzo e Carsoli e a Fucino, sulle SP 20 e 22, tra l’Incile e Borgo Ottomila. In totale gli agenti operanti hanno rilevato 25 infrazioni, tra cui 6 per il superamento della velocità non oltre i 40 km rispetto al limite previsto e ad un conducente che invece ha ecceduto i 40 km, a cui oltre alla relativa sanzione è stata ritirata anche la patente. Non sono mancate contestazioni per guida senza

l’uso della cintura di sicurezza o per battistrada degli pneumatici usurato. Inoltre, sono stati sanzionati 4 conducenti che effettuavano il sorpasso superando la striscia continua. Fermati e sottoposti a contravvenzione con breve distanza di tempo l’uno dall’altro, un avezzanese di 29 anni ed un marocchino di 38, per guida senza patente e senza copertura assicurativa del veicolo che – in entrambi i casi – è stato sottoposto a sequestro.

Al cittadino marocchino è stata contestata anche l’inosservanza della normativa anticovid.