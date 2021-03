Controlli Anti-Covid, dieci persone sanzionate per violazione alle normative di contenimento del contagio

Tagliacozzo. Come previsto, vanno avanti i controlli a tappeto delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle restrizioni e prescrizioni previste per evitare la diffusione del virus Covid-19. E prosegue soprattutto l’opera infaticabile della compagnia di Carabinieri di Tagliacozzo, al comando del Maggiore Silvia Gobbini.

Dal controllo effettuato dai Carabinieri di Tagliacozzo solo nello scorso fine settimana emerge un quadro non propriamente esemplare. Sono state dieci le persone fermate tra Rocca di Botte, Oricola, Carsoli e Magliano dei Marsi, accusate e sanzionate per inosservanza dei provvedimenti governativi.

Le persone sottoposte a controllo e sanzionate sono state fermate oltre le 22:oo, quindi oltre il coprifuoco, oppure perché in presenza di altre persone non congiunti, cosa espressamente vietata dalle normative in vigore.