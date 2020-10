Controlli anti-assembramenti in città: arriva l’associazione carabinieri. Farà da supporto alla polizia locale

Avezzano. Controllo del territorio, blitz anti assembramenti e monitoraggio delle aree verdi: arriva l’associazione nazionale carabinieri. E’ stata stipulata nei giorni scorsi l’intesa tra l’ente e l’associazione che supporterà la polizia locale nelle varie attività portate avanti in città. Un monitoraggio costante che garantirà al comandante, Luca Montanari, e ai suoi di avere un occhio costantemente aperto su tutta la città.

Sarà proprio Montanari, infatti, a occuparsi di tutti gli adempimenti utili al funzionamento delle attività da svolgere ad Avezzano e alla gestione dei rapporti con l’associazione nazionale carabinieri. L’obiettivo è quello di estendere l’ambito operativo della collaborazione “alla salvaguardia del patrimonio pubblico, alla prevenzione di fatti o atti potenzialmente lesivi dell’interesse comunale sul fronte dell’ordinato vivere civile”. I membri dell’associazione nazionale carabinieri, che svolgeranno questo tipo di attività a titolo gratuito, pattuglieranno la città in lungo e in largo e informeranno tempestivamente la centrale operativa della polizia locale di ogni fatto illecito riscontrato.

“Avranno un ruolo importante in città”, ha commentato Montanari, “e ci permetteranno di avere doppi occhi sul territorio. In sostanza dove non arriveremo noi arriveranno loro e ci chiameranno subito in caso di problemi. Saranno impegnati in primis nell’azione anti-assembramenti, ma poi monitoreranno piazza Torlonia, il parco dei dinosauri, gli altri parchi della città e saranno presenti negli eventi e nelle iniziative. Essendo volontari non sappiamo ora quanti ne avremo a disposizione ogni giorno, sarà nostro compito coordinarci e organizzare il monitoraggio. E’ un presidio molto importante ed efficace”.

Visto il periodo emergenziale la collaborazione sarà utile anche per attuare dei controlli più stringenti, in ausilio alle altre forze di polizia, contro assembramenti e mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza anti – covid. La polizia locale di Avezzano, infatti, ha aumentato notevolmente i controlli sul territorio servendosi di appositi nuclei dedicati che si muovono sul territorio per prevenire i fenomeni di aggregamento e per verificare il corretto rispetto delle norme. In questo tipo di attività l’associazione carabinieri sarà da supporto agli agenti della polizia locale e contribuirà a coprire meglio tutto il territorio comunale