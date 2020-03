Controlli a tappeto delle forze dell’ordine, scattano le prime denunce ma durante la notte si verificano atti vandalici

Avezzano. In questi giorni in città sono stati intensificati i controlli delle forze di polizia, per evitare che la popolazione esca di casa se non per motivi autorizzati, come previsto dal decreto dell’11 marzo.

Nella sola giornata di ieri la polizia locale ha effettuato oltre centocinquanta controlli, per verificare la liceità dello spostamento di altrettante persone. Due di esse sono state denunciate per mancanza di giustificazione, un terzo provvedimento è scattato nei confronti di un commerciante su area pubblica il quale effettuava ristorazione non autorizzata, oltretutto creando pericolosi assembramenti di clienti.

Nella giornata di oggi i controlli stanno proseguendo con altrettanta intensità e determinazione, ma durante la notte di sono verificati degli atti vandalici incresciosi, ai danni di autovetture e di un’attività commerciale situata nella zona nord di Avezzano.

A due autovetture parcheggiate in via Molise, subito dopo il cavalcavia di via don Minzoni, sono stati rotti i finestrini. Dei lievi danneggiamenti sono stati subiti anche da un’attività di ristorazione poco distante, a cui è stata forzata la porta d’ingresso. I controlli delle forze di polizia, alla luce di questi episodi, verranno intensificati anche durante le ore notturne.