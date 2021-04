Contro le regole anti contagio dal covid: scattano 18 sanzioni in poche ore

Canistro. Assembramenti ma anche spostamenti tra Comuni non motivati da uno stato di necessità e mancato rispetto del coprifuoco. Regole imposte dall’ultimo decreto legge del governo per contrastare la diffusione del coronavirus, ancora una volta non rispettate nella Marsica.

Nel giro di poche ore sono 18 le sanzioni elevate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, al comando del maggiore Silvia Gobbini, a chi continua a infrangere le restrizioni.

Le 18 multe sono state redatte solo nella serata di ieri, nel giro di poche ore.

La maggior parte per assembramento a Canistro e a Civita D’Antino.

Altre a Carsoli, per inottemperanza al coprifuoco e poi a Tagliacozzo per il mancato rispetto di non uscire dal comune di residenza.