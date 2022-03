Contro la guerra bambini in piazza Risorgimento lanciano un messaggio di pace

Avezzano. Una grande scritta colorata e simbolica è stata disegnata ieri pomeriggio, durante il carnevale organizzato dal Comune di Avezzano, in piazza Risorgimento dai bambini. Sono stati proprio i più piccoli a lanciare un messaggio di pace poi ripreso dall’alto.

Presente l’assessore alla Cultura, Pierluigi Di Stefano, e diversi consiglieri che hanno ricordato l’alto valore simbolico dell’iniziativa. I tanti bambini accorsi per festeggiare il carnevale, in un clima di gioia e allegria, non hanno voluto dimenticare i loro coetanei che stanno soffrendo a causa del conflitto bellico in corso.