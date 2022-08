Contro la depressione giovanile, nuove iniziative in memoria di Veronica Gaia Di Orio: appuntamento a Marano

Magliano de’ Marsi. Si terrà domenica 28 agosto, dalle 9 a Marano, frazione di Magliano de’ Marsi, con il patrocinio del Comune, organizzata dal gruppo Artisti “Marsarte” e dall’associazione “Veronica Gaia Di Orio – per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile”, la terza edizione della mostra Estemporanea di Pittura, non competitiva, “Veronica Gaia e i Luoghi della Memoria”. Il programma prevede, in mattinata, l’esposizione delle opere già realizzate e il via all’Estemporanea. Al termine (intorno alle 13,00) pausa pranzo.

La mostra collettiva è curata dall’artista Francesco Subrani.

Il motto dell’evento: “Il volontariato non si ferma, sempre al servizio dei giovani”. Alle 15,30 Saluto del Sindaco di Magliano De’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano e del presidente del Gruppo Artisti “Marsarte”, Maurizio Lucci.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, all’Aia del Colle, ancora con il patrocinio del comune, presentazione del libro: “Marano De’ Marsi, Historia e Monumenta” (Casa Editrice “Initinere”, che promuove l’avvenimento insieme con l’associazione “Veronica Gaia Di Orio”), dei Professori Ferdinando Di Orio e Giuseppe Grossi.

Parteciperanno Anna Maggi Di Orio, presidente Casa Editrice “Initinere”, Pasqualino Di Cristofano, sindaco di Magliano de’ Marsi, Giuseppe Grossi, archeologo e coautore del volume, Carla Pietrobattista, storica dell’arte e, in particolare, studiosa delle chiese di Marano, Remo Ciccarini, studioso e ricercatore delle tradizioni maranesi e poeta.

Nel corso della presentazione, il dibattito sarà moderato dalla giornalista Orietta Spera, che leggerà anche alcuni brani significativi del libro. Il pubblico potrà, infine, porre delle domande ai relatori. Le conclusioni saranno a cura di Ferdinando Di Orio, coautore di “Marano De’ Marsi, Historia e Monumenta”.

Alle 18 consegna degli attestati di partecipazione agli artisti e ai giovanissimi aderenti ai laboratori del progetto “Destinazione Sorrisi”. La manifestazione sarà corredata di catalogo. …La bellezza della vita si esprime nell’arte, circondati dal verde incontaminato di un borgo medievale, dunque ricco di storia, com’è Marano. Appuntamento a domenica 28 agosto, con un sorriso.