Contributo regionale per scuole paritarie, Alfonsi e Floris: aiuto significativo per servizi rivolti ai bambini

Avezzano. “Apprendiamo con piacere—dichiarano Gianluca Alfonsi e Armando Floris, l’uno consigliere Provinciale e l’altro già consigliere Provinciale, entrambi in quota, FDI- del significativo stanziamento di somme da parte della Regione Abruzzo per sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nei servizi educativi per l’infanzia”.

“Avevamo ripreso, a livello locale, un’iniziativa – continuano nel comunicato congiunto – sviluppata con assiduità dall’onorevole Fabio Rampelli, che più volte ha portato all’attenzione del Parlamento italiano la delicatezza del momento vissuto dalle scuole paritarie e dagli asili nido”.

“È giusto riconoscere che il Consigliere Mario Quaglieri si è, da subito, attivato prendendo a cuore la situazione e sviluppandola insieme all’amministrazione Regionale nella forma del contributo per la copertura delle spese che è stato oggi approvato”.

“Si tratta di un risultato importante che riconosce il valore degli operatori del settore e di una scelta di vitale importanza per i bambini”.

“Tutto ciò non potrà naturalmente risolvere ogni difficoltà ma dimostra una sensibilità quanto mai necessaria per la fase di ripartenza e la volontà di tutelare servizi indispensabili per le famiglie”.