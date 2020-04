Contributo acquisto beni di prima necessità, ecco gli sportelli di assistenza per fare la domanda

Avezzano. Attivata rete di sportelli con funzione di supporto informativo, guida e assistenza alle famiglie in relazione all’avviso pubblico della regione Abruzzo per l’accesso da parte dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza Covid-19 al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità.

La Regione Abruzzo ha pubblicato, in data 16 aprile 2020, l’Avviso in oggetto che consente ai nuclei familiari in condizione di particolare disagio derivante dall’emergenza covid-19 di richiedere un contributo (fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo) finalizzato alla copertura delle spese per l’acquisto di beni di prima necessità, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone locazione, canoni acqua-luce-gas).

La domanda, deve essere presentata esclusivamente compilando il format presente sulla piattaforma telematica del sito istituzionale della Regione Abruzzo, entro il 23 aprile 2020, allegando, a pena di esclusione:

-autocertificazione da parte del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti

-fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità del richiedente e di tutti i

componenti il nucleo familiare (esclusi i minori)

-fotocopia del codice fiscale;

– fotocopia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri)

A tal fine il Comune di Avezzano , attraverso il settore dei Servizi Sociali ed in collaborazione con il centro ThinK Thank Agorà ed altri organismi della rete solidale permanente per l’inclusione sociale e del Terzo settore , ha attivato una rete di sportelli con funzione di supporto informativo-guida-assistenza per la compilazione delle domande online, verso i cittadini interessati a partecipare all’avviso regionale soprariportato .

Il servizio viene garantito da remoto ( a mezzo telefono) e/o in presenza, da Lunedì 20 Aprile a Giovedi 23 Aprile a cura dal Centro aggregativo per l’inclusione sociale per le persone in difficoltà Think tank agorà, email: [email protected] e referente Rosa Pestilli. Erogazione servizio di supporto informativo, guida e assistenza per la compilazione della domanda on line a favore dei cittadini residenti in Avezzano o nella Marsica in via telefonica al numero 0863 441282; in presenza presso la sede di via Muzio Febonio 23, da lunedì a giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Associazione Rintertimi email: [email protected] e referente Luigi Milano. Erogazione servizio di supporto informativo, guida e assistenza per la compilazione della domanda on line, in via telefonica al numero 0863 416099; in presenza presso la sede di via Monte Velino 25, da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Caritas Diocesana e-mail: [email protected] e referente Lidia Di Pietro. Erogazione servizio di supporto informativo, guida e assistenza per la compilazione della domanda on line in via telefonica al numero 0863 22495; in presenza presso il Centro ascolto da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 12; presso l’Emporio solidale, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12; sede via Monsignor Bagnoli 63 Avezzano.

Associazione Expleo Integra Onlus e-mail: [email protected] e referente Anna Paola Di Giuseppe. Erogazione servizio supporto informativo e assistenza telefonica e telematica; il servizio sarà attivo mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 12 ai numeri 335 5440830; 339 4366633.

Lo Studio Srl email: [email protected] . Erogazione di un servizio di supporto informativo e assistenza tecnica esclusivamente telefonica. Luana Palumbo sarà raggiungibile al numero 3462398695 nelle giornate di lunedi 20 e martedi 21 Aprile , dalle 15 alle 18.

Per dettagli sull’avviso: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2020-04-covid-beni-necessita