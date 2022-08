Contributi nido e asili nel comune di Avezzano: come presentare la domanda

Avezzano. Contributi del comune di Avezzano alle famiglie residenti per le rette di nidi e asili accreditati.

Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi e si rivolge a tutte le famiglie che abbiano figli di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni che si iscrivano alle strutture accreditate.

I nidi e gli asili che rientrano nel bando sono i seguenti:

Nido di Infanzia Coccodrago – Via degli Oleandri n. 1 ( n. 24 utenti

ammissibili al beneficio);

Nido di Infanzia DiventarGrande – Via Infante n. 24 (n. 24 utenti

ammissibili al beneficio);

Nido di Infanzia Un Mondo di colori – Via XX Settembre n. 482 ( n. 24

utenti ammissibili al beneficio);

Centro Gioco Amahoro Via Don Minzoni n. 42 (n. 12 utenti ammissibili

al beneficio).

Le domande dovranno essere presentate dai genitori, o esercenti la potestà genitoriale, dei bambini che abbiano frequentato nell’anno educativo 2021- 2022 uno dei servizi per la prima infanzia sopraindicati.

Possono essere ammessi al contributo i nuclei familiari residenti nel comune di Avezzano, composti da cittadini italiani o appartenenti all’Unione Europea, o cittadini extracomunitari, in possesso di titolo di soggiorno valido con figli iscritti per l’anno educativo 2021/2022 ad uno dei sopraindicati nidi e/o centro gioco accreditati di Avezzano.

Soltanto in presenza di posti disponibili, poi, saranno inserite le richieste di bambini provenienti da altri Comuni, ma con almeno uno dei genitori domiciliato per lavoro nel territorio comunale.

Il valore del certificato Isee, in corso di validità, per le prestazioni agevolate rivolte al minore deve risultare non superiore a €. 41.000. La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato al bando, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà. I richiedenti dovranno allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità. La domanda, infine, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano — Settore Terzo — P.zza della Repubblica n. 8 — 67051 Avezzano (AQ). La stessa potrà essere consegnata a mano direttamente al protocollo generale del comune di Avezzano, piazzza della Repubblica n. 8, ovvero pervenire, a mezzo raccomandata AR o tramite PEC all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 9 settembre 2022. La modulistica relativa alla richiesta di contributo può essere reperita e ritirata presso il segretariato sociale, in Via Vezzia 32, telefono 0863/501377, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13.

La modulistica è inoltre scaricabile dal sito del comune www.comune.avezzano.ag.it