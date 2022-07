Contributi fino a 500 euro dal Comune di Avezzano per i bimbi che frequentano i centri estivi

Avezzano. Contributi dal Comune di Avezzano per i bambini della città che frequentano i centri estivi. Con la chiusura delle scuole molte famiglie si sono rivolti ai centri organizzati per poter far trascorrere ai propri figli qualche ora in compagnia prima delle vacanze.

Il Comune di Avezzano ha pensato di sostenere i genitori che hanno deciso di rivolgersi ai centri estivi erogando dei contributi ad hoc. I sostegni saranno concessi alle famiglie con figli di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di frequenza dei centri estivi 2022 iscritti nell’albo comunale.

Si va da un minimo di 80 a un massimo di 100 euro per i bambini di una fascia d’età compresa tra i 3 e i 5 anni, e da 70 a 90 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. Il contributo complessivo che sarà concesso è di 500 euro per ciascun bambino.

Gli interessati dovranno presentare una domanda al Comune di Avezzano attenendosi al modulo pubblicato sul portale istituzionale dell’ente.