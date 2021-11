Contratti di fiume, nuova riunione dei sindaci della Valle Roveto

Poiché recentemente è stato pubblicato, sul Bura n° 179 del 5 novembre 2021, l’avviso per i contributi ai comuni della Regione Abruzzo per il completamento dei Piani di Azione dei Contratti di fiume, e dei conseguenti progetti di fattibilità tecnico economica, ieri tutti i sindaci della Valle Roveto (e loro rappresentanti) si sono di nuovo incontrati al Comune di Morìno, capofila, per discutere e definire le tematiche su cui lavorare, in considerazione delle maggiori criticità che sono emerse dalle analisi fino ad ora condotte, e delle principali linee progettuali condivise quali:qualità delle acque e risoluzione di problematiche connesse con la depurazione; accordi di Foresta e rigenerazione delle competenze di filiera del legno; costituzione delle Comunità Energetiche.

Si è trattato di un’ennesima dimostrazione di compattezza e unità di intenti che ormai i sindaci locali portano avanti senza sosta, per dare seguito e concretezza al percorso fino ad ora attivato, gli obiettivi e le attività sviluppate e da mettere in programma per i prossimi mesi anche alla luce delle nuove programmazioni in atto in merito ai Piani Operativi Regionali 2021-2027, in fase di elaborazione, per una proficua programmazione delle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione e del PNRR.