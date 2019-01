Contrastare discriminazione e sessismo: l’associazione Presenza Femminista si presenta alla Marsica

Avezzano. “Quella del tesseramento per il nuovo anno è solo una bella scusa per incontrarci, relazionarci e soprattutto per avere con noi il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini e l’attrice de “Le Funambole”, Elena Fazio. Siamo infatti felicissime di incontrarli e averli nostri graditi ospiti essendo loro due protagonisti, in modi differenti, di quello che è oggi il panorama valoriale, culturale e simbolico volto al contrasto di sessismo e patriarcato, e più profusamente alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere”.

A dichiararlo è Marielisa Serone, presidente dell’associazione, che precisa: “scopo di Presenza Femminista è proprio quello di promuovere e divulgare una cultura contraria a discriminazione e sessismo, in tutte le sue forme e sfaccettature, promuovere e divulgare altresì l’informazione e la conoscenza. Lorenzo ed Elena ci aiuteranno ad affrontare questi argomenti in modo appropriato e serio, ma anche adatto ad una domenica pomeriggio di incontro e vicinanza”.

“Ho incontrato Presenza Femminista durante la scuola politica che ogni anno è tenuta da Be Free (cooperativa sociale che opera da anni contro tratta, violenze e discriminazioni, ndr) – dichiara Gasparrini. Mi hanno chiesto di affiancarle nel portare avanti il loro intento divulgativo e di sensibilizzazione su questi temi a partire dal loro territorio, è quindi ovvio per me, avendo accettato allora, partecipare oggi a questa festa, che sara’ occasione di confronto e relazione anche con nuove persone!”

L’intervento artistico di Elena Fazio concludera’ l’evento in modo intelligente e piacevole insieme.

L’appuntamento e’ per domenica 27 gennaio prossimo, dalle ore 18 presso la Libreria Mondadori di Avezzano, in via Mons. Bagnoli 86.