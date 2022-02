Contrabbando, Antonelli: “Tabacco pericoloso per salute e dannoso per erario, grazie a GdF e procura”

Avezzano.”Il tabacco prodotto e venduto di contrabbando, che sia grezzo o lavorato, è pericoloso per la salute. Smerciarlo provoca un danno ingente che colpisce anche chi invece paga regolarmente le tasse”.

A parlare è Mario Antonelli presidente provinciale della federazione italiana tabaccai, Mario Antonelli.

“Ringrazio la Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza di Avezzano per la brillante operazione compiuta a salvaguardia del gettito erariale, della salute pubblica e della categoria”, scrive Antonelli, “i tabacchi venduti di contrabbando non vengono controllati, non sono attestati come fa di norma l’agenzia delle dogane secondo regole italiane ed europee e per questo sono pericolosi per la salute. Sul tabacco venduto regolarmente il 70, 80 per cento va alle tasse, si pensi anche a che danno provoca il contrabbando allo Stato. La vendita illegale evade l’accisa e danneggia chi lavora nel rispetto delle regole. Sono di ritorno da un incontro che abbiamo avuto con la federazione europea a Parigi. Il problema del contrabbando non lo abbiamo solo in Italia. Anzi, qui rispetto alla Francia, ad esempio, lo viviamo anche di meno perchè i prezzi sono ancora ‘contenuti’. In Francia un pacchetto di sigarette o di tabacco costa sui dieci euro. Si è alzato il prezzo per disincetivare al fumo ma invece l’effetto è stato quello di permettere la formazione di una concorrenza spietata che viene dal mercato nero. In Italia il fenomeno è inferiore ma c’è. E per questo ringrazio gli operatori di giustizia impegnati quotidianamente nella repressione anche della delinquenza in questo ambito”.