Conto alla rovescia per Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo 2018 a Tagliacozzo, ecco il programma

Tagliacozzo. Il prossimo 3 agosto con inizio alle ore 18.00, nella splendida cornice di Piazza dell’Obelisco a Tagliacozzo, si terrà la Cerimonia istituzionale di assegnazione delle onorificenze di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo – 2018”. Verranno conferite le onorificenze di Ambasciatore d’Abruzzo al comandante generale della guardia di Finanza Giorgio Toschi, allo scienziato e climatologo italiano Filippo Giorgi, al dottor Rony Pedro Colanzi e alla professoressa Laura Benedetti. Inoltre nel corso della cerimonia sarà consegnato un riconoscimento al Generale Michele Sirimarco, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

Ecco il programma della giornata: ore 18 inizio cerimonia. Musica: dal Nuovo mondo di Antonín Dvořák. Saluti del sindaco della Città di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio e introduzione del presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio. Conferimento onorificenze Ambasciatori d’Abruzzo nel Mondo – 2018. Musica : Summer di Antonio Vivaldi. Alle 19.30 conclusione della cerimonia. A seguire: Vin d’Honneur nel Cortile Nobile del Palazzo Ducale di Tagliacozzo. Alle 21.15 Chiostro San Francesco Mozartiana: omaggio al genio di Mozart. Nel corso della cerimonia sarà conferito un riconoscimento speciale a Michele Sirimarco, generale di Brigata, Comandante Legione Carabinieri Abruzzo-Molise.

Laura Benedetti: scrittrice, Docente Universitaria. Nata e cresciuta in L’Aquila, dopo la laurea in Lettere all’università “La Sapienza” di Roma, ha continuato gli studi presso la University of Alberta ( Canada) e la Johns Hopkins University di Baltimora (USA). Ha insegnato alla Harward University e dal 2002 alla Georgetown University, dove attualmente è professore ordinario. Con il suo libro de Tigres in the Snow: Motherhood and literature in Twentieth-Century Italy, ha ricevuto nel 2008 il Premio internazionale Flaiano per l’ italianistica. Intensa la sua attività nell’organizzazione e direzione Summer school in Abruzzo per la sua attività di studiosa e per il suo impegno nella diffusione della cultura italiana, Laura Benedetti è stata insignita nel 2014 del Premio “ Wise Women” dalla National Organization of Italian American Women di Washington e, nel 2015 a Boston, della Medaglia d’oro dalla Federazione Abruzzesi in USA.

Rony Pedro Colanzi: medico patologo, Docente Universitario. Dopo aver svolto gli studi universitari in Bolivia e in Argentina, ha completato i corsi di specializzazione in Giappone e negli USA. Ha esercitato la professione di medico patologo negli ospedali di Mar del Plata ( Argentina) e di Santa Cruz (Bolivia) assumendo la docenza universitaria e, dal 2010 al 2015 l’incarico di Direttore della Facoltà di Medicina nell’Università cattolica del Paese sudamericano. Numerose le sue pubblicazioni scientifiche internazionali. Consigliere e poi sindaco di Santa Cruz-Bolivia ha diretto altresì la locale “Fundación Amèrida “. Dal 2014 è Presidente – dell’Associazione Abruzzesi della Bolivia.

Filippo Giorgi: scienziato. Direttore della Sezione Clima e Fisica meteorologica nel Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, ove risiede dal 1998. Laureatosi in Fisica all’Università dell’Aquila e conseguito ad Atlanta (USA) il dottorato in Scienza dell’Atmosfera, entra nel National Center for Atmospheric Research di Boulder – Colorado. Nel 2007, insieme ad Al Gore – già vice Presidente degli Stati Uniti d’America -, gli viene assegnato il Premio Nobel per la Pace, unico scienziato italiano del Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici. Membro di numerosi Comitati scientifici internazionali, è stato ultimamente insignito a Vienna della medaglia Alexander von Humboldt, prestigioso riconoscimento dell’Unione europea di GeoScienze (EGU).

Giorgio Toschi: comandante Generale della Guardia di Finanza. Laureato in “Giurisprudenza”, in “Economia e Commercio” e in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria”, ha svolto una pluriennale attività di insegnamento di materie giuridiche e tecnico-professionali negli Istituti di Istruzione del Corpo e presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha ricoperto molteplici e prestigiosi incarichi, tra i quali la Presidenza del Consiglio Superiore della Guardia di Finanza, del Comitato scientifico e dell’Ente Editoriale per il Corpo G.F. Nel corso della carriera ha assunto il comando di importanti reparti territoriali, fino alle funzioni di Capo di Stato Maggiore e Ispettore per gli Istituti di istruzione del Corpo. Ha ricevuto numerose decorazioni e onorificenze, tra le quali la speciale attestazione dal FBI degli USA per il suo impegno contro il finanziamento del terrorismo internazionale. Il Presidente della Repubblica, nel marzo 2018, ha conferito al Generale Toschi la “Croce d’oro al Merito della Guardia di Finanza”.