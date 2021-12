Continuano le visite alle comunità della diocesi del vescovo Massaro, a Ovindoli anche la salita agli impianti da sci

Ovindoli. Il giorno della vigilia di Natale, il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, ha fatto visita alla comunità di Ovindoli. Per l’occasione monsignor Massaro per la prima volta è salito con il sindaco Angelo Ciminelli, sulla telecabina degli impinati di Monte Magnola.

“Ieri ho avuto l’onore di relazionarmi con il nostro Vescovo Sua Eccellenza rev.ma monsignor Giovanni Massaro”, ha scritto sui social il sindaco Ciminelli, “importanti le riflessioni per il futuro del nostro territorio. Il vescovo, dopo una breve vista in paese, ha espresso il desiderio di salire per la prima volta in Telecabina. Tornerà ufficialmente ad Ovindoli il 20 gennaio 2022 per celebrare la messa del nostro patrono San Sebastiano”.