Continuano i forti disagi dovuti al mal tempo per Civitella Roveto rimasta isolata dalle linee telefoniche e connessioni internet

Civitella Roveto è rimasta isolata per un giorno e mezzo senza connessioni internet e telefonino raggiungibili, impedite dal fortissimo vento. In contrada Trafanella è caduto un altro albero,che ha bloccato il traffico per quasi tutta la giornata di ieri, ma che ha visto subito la Croce Verde attivarsi per la rimozione dello stesso. L’acqua, come promesso è tornata addirittura prima delle diciassette e per terra, lungo tutto il paese cocci, cartacce, ciottoli sparsi portati dal vento, sbattuti di quà e di là dai balconi delle varie abitazioni, dai giardini, dagli orti, dalle strade.Il vento odierno corre ad una velocità inferiore, la situazione non si è ancora ristabilizzata, si teme infatti ancora per l’incolumità delle persone.