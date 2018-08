Continuano gli appuntamenti per i bambini con “Alice nel paese del Teatro”, la rassegna di spettacoli a Pescasseroli

Pescasseroli. Continua per la gioia di grandi e piccini “Alice nel paese del Teatro” la rassegna di spettacoli e laboratori teatrali per bambini organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo e dal Comune di Pescasseroli, in collaborazione con la Cooperativa sociale Fantacadabra, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la Pro Loco di Pescasseroli. Giovedi 9 agosto, in Piazza Duca degli Abruzzi, alle 18.30, il Tieffeu Teatro Perugia presenta I Segreti del bosco ovvero Tu civetta io pipistrello così vicini ma così lontani di Claudio Massimo Paternò, con Ladislava Laura Dujsikova e Claudio Massimo Paternò, pupazzi e scenografia Mario Mirabassi, direzione e messa in scena Claudio Massimo Paternò.

Il bosco ci racconta una paradossale storia notturna sulla diversità, sul riconoscimento di sé e sul pregiudizio. Un’avventura che alterna toni delicati, leggeri ed ironici e che vede protagonisti due animali (una civetta e un pipistrello) spesso visti in modo negativo e sinistro. Ma essi si rivelano creature delicate, timide, sognatrici, portatrici di valori e sentimenti universali quali l’amore, la tenacia, l’amicizia. Due creature essenziali per l’eco-sistema ed oggi in pericolo di estinzione. Due animali notturni che hanno un singolare destino: avere molte cose in comune ma essere tra loro molto lontani perché l’uno è il predatore dell’altro. La storia: una civetta vuole fare la cantante in barba alla credenza che il proprio canto porti sfortuna e con tenacia ottiene di esibirsi al Festival della Canzone del Canterino Notturno. Un pipistrello scopre di non essere un uccello nonostante le ali e di essere una delle prede preferite dalle civette. Nel paradosso del teatro il pipistrello si innamorerà proprio della civetta mentre questi canta alla luna. Il nobile sentimento porterà il protagonista a superare i limiti di specie e a salvare la propria amata caduta prigioniera di una banda di zanzare a loro volta impegnate a compiere un vero e proprio colpo di stato. L’amore tra i due non potrà comunque coronarsi ma ne nascerà una sincera amicizia. Biglietto unico euro 5.00 Per maggiori info ed iscrizioni ai laboratori: cell. 3393212576 whatsapp 3208677902 email ragazzi@fantacadabra.it