Continua la battaglia per scongiurare la chiusura dei tribunali minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto

Avezzano. Continua la battaglia per scongiurare la chiusura dei tribunali minori di L’Aquila e Chieti (Sulmona, Avezzano, Lanciano, Vasto). Sono 10 i senatori i firmatari dell’emendamento, appartenenti a tutte le forze politiche. I tribunali minori di L’Aquila e Chieti rappresentano uno snodo importantissimo per un’area giudiziaria di oltre 6mila chilometri quadrati la quale, qualora si optasse per la chiusura imminente, rimarrebbe sprovvista di presidi giudiziari.

“La convergenza nel merito di tutte le forze politiche sulla questione, tradotto nell’emendamento, sono sintomatiche del fatto che su alcuni problemi del nostro Abruzzo, si può realizzare una proficua convergenza: la mia prima firma non sminuisce l’impegno di tutti” – commenta così il senatore Gianluca Castaldi, del MoVimento 5 Stelle, già Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento nel Governo Conte II. Il senatore Castaldi è stato impegnato in prima linea già nelle scorse legislature affinché la fruizione della Giustizia fosse preservata nell’area centro-meridionale dell’Abruzzo, esprimendo viva preoccupazione anche per l’economia di territori già profondamente provata dalla crisi pandemica.