Continua il sodalizio tra la Cna di Avezzano e Percorsi solidali, al via il nuovo corso di formazione per badanti

Avezzano. Al via i nuovi corsi formativi per badanti e operatori sociali per anziani grazie alla collaborazione tra la Cna di Avezzano e l’associazione di volontariato “Percorsi Solidali”. Sulla scia infatti delle edizioni precedenti, svolte da febbraio a luglio, e “in considerazione dell’ingente numero di iscritti”, spiega Francesco D’Amore, presidente della Cna di Avezzano, “abbiamo ritenuto utile attivare un nuovo ciclo formativo per i cittadini italiani e stranieri che intendono acquisire le competenze necessarie per svolgere attività di assistenza agli anziani”.

Il corso, articolato in 80 ore, intende offrire ai partecipanti un percorso formativo finalizzato ad ottimizzare le competenze professionali per la cura dell’ambiente domestico, delle relazioni con l’assistito e con i suoi familiari, nonché per l’implementazione del proprio bagaglio culturale e delle competenze relazionali degli allievi.

“L’obiettivo prioritario che ci si prefigge con tale corso”, sostiene Sandro Valletta, presidente dell’associazione di volontariato “Percorsi Solidali”, “è quello di trasferire ai partecipanti, attraverso le competenze dei nostri docenti, tutte le nozioni teoriche e pratiche, e l’utilizzo degli strumenti utili per poter svolgere l’attività di badante e operatore sociale per anziani”.

“La Cna di Avezzano”, conclude Fabrizio Belisari, direttore dell’associazione marsicana, “grazie alla propria rete, alla propria organizzazione sistemica, e alle relazione con gli altri soggetti del mondo del lavoro, quali Apl, Anpal, centri per l’impiego, si pone inoltre l’obiettivo, per i soggetti che conseguiranno l’attestato di frequenza con tale corso, di facilitare il matching tra la domanda e l’offerta del lavoro, mettendo a disposizione anche l’attività del proprio patronato e Caf”.

Tutti coloro che sono interessati a prendere contatti con la segreteria organizzativa possono contattare i numeri 0863 / 414499 e 3667151654 oppure mandare una mail all’indirizzo info@cna-avezzano.it, per avere ulteriori e più precise informazioni più in merito.