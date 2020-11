Conte firma il Nuovo Dpcm, lockdown nelle zone “rosse”. Regioni divise in “livelli” in relazione al rischio

Alla fine è stato firmato. Nonostante la conferenza stampa annunciata dalle testate nazionali alle 20.30, dopo un lungo vertice nella conferenza Stato – Regioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato solo poco fa il Nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. Restano comunque valide i criteri delle bozze pubblicate precedentemente, ossia la divisione di normative regionali in relazione al rischio di contagiosità. Solo nelle prossime 24 ore sapremo in quale categoria sarà collocata ogni regione, in base a 21 criteri. Nella zona rossa dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. A rischio la Campania. Zona arancione Puglia, Sicilia, Liguria e probabilmente il Veneto. Le Regioni hanno chiesto che la valutazione del rischio epidemiologico venga fatta in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione regionali.