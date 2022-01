Contagi covid alle stelle: screening anche a Scurcola, Magliano e Massa d’Albe: tutti i Comuni e gli appuntamenti

Magliano de’ Marsi. Considerato l’evolversi dell’emergenza epidemiologica connessa alla rapida diffusione del covid19 , al fine di prevenire e contenere il contagio, le amministrazioni Comunali di Scurcola Marsicana, Magliano de’ Marsi e Massa D’Albe, anche alla luce dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 31.12.2021, intendono effettuare una campagna di screening, mediante utilizzo di test antigenici rapidi, rivolta alla popolazione scolastica di età superiore ai 6 anni, delle scuole elementari, medie e superiori, ai docenti e a tutto il personale scolastico operante nei tre territori comunali.

La campagna di screening si terrà:

• il giorno 08.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso il Comune di Scurcola Marsicana

• il giorno 09.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso l’Auditorium di Magliano de’ Marsi

Si precisa che il test è volontario e i minori dovranno essere accompagnati da un genitore. Oltre alla necessità di avere con sé la tessera sanitaria o il relativo codice fiscale si consiglia, al fine di velocizzare le operazioni, di portare il modulo di consenso all’esecuzione del test già debitamente compilato.

Le amministrazioni comunali si stanno attivando per provvedere all’estensione della campagna di screening anche a i bambini al di sotto dei 6 anni. Seguiranno successive comunicazioni in merito.

Tagliacozzo

A Tagliacozzo la giornata di prevenzione fissata dal Comune si terrà domani 7 gennaio, nell’atrio del plesso scolastico “Andrea Argoli” in via Marconi. Studenti, docenti e personale Ata, residenti o non residenti a Tagliacozzo, potranno sottoporsi ai tamponi dalle 9 alle 14.

Avezzano

Via allo screening della popolazione studentesca con appuntamento fissato per sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 presso la palestra dello stadio dei Pini, dove dalle ore 10 e fino alle 17 verranno somministrati i test antigenici nasali. Un fine settimana, quindi, dedicato alla riapertura in sicurezza delle scuole. Screening aperti anche ai bimbi al di sotto dei 6 anni che frequentano la scuola materna con una postazione dedicata e una specifica fascia oraria. Il Comune di Avezzano ha deciso di allargare i test anche per i più piccoli. Sabato e domenica dalle 17 alle 20 nella palestra dello stadio dei Pini si potranno recare anche i bambini al di sotto dei 6 anni.

Celano

Anche l’amministrazione comunale di Celano, in previsione della riapertura delle scuole, ha deciso di organizzare una giornata di screening che si terrà sabato nel circolo bocciofilo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il modulo per sottoporsi al tampone è scaricabile sul sito web del Comune.

Gli altri Comuni

A Carsoli i test saranno eseguiti domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, nei locali della sala polifunzionale di via Genova, sia per i ragazzi che frequentano le scuole di Carsoli (anche residenti in altri Comuni), sia per i docenti e il personale scolastico. A Trasacco i test saranno effettuati sabato, nella palestra comunale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Non è necessaria la prenotazione. A Lecce nei Marsi la giornata di tamponi è stata fissata per sabato dalle 15 alle 18 nella sede dell’ex corale per i ragazzi della scuola per l’infanzia e primaria, in quella della Croce Rossa per gli studenti della scuola media. A Sante Marie lo screening si terrà domani, a partire dalle 14, nella sala don Beniamino. A Ortucchio il Comune ha acquistato 200 tamponi salivari che verranno effettuati sabato, dalle 9 alle 13 all’ex asilo. Agli adulti verranno somministrati i tamponi antigienici. A Civitella giornata di screening domani, dalle 9.30 alle 12.30 al teatro Comunale. Sabato sarà la volta di Capistrello, dalle 8.30 nella scuola di Santa Barbara, mentre a Pescina sempre sabato test dalle 9.30 alle 12.30 allo stadio Barbati.