Trasacco. Consulta dei Giovani di Trasacco in prima linea per il benessere del proprio paese.

“Sabato abbiamo deciso di far respirare nuovamente il nostro territorio che sempre troppo frequentemente viene maltrattato. Ringraziamo con tutto il cuore i partecipanti per il supporto, lo stesso supporto che ci piacerebbe ricevere da più ragazzi, bambini che accompagnati da i loro genitori ci aiuterebbero a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di preservare il nostro territorio”, si legge sulla pagina Facebook della Consulta di Giovani di Trasacco.

“Vogliamo questa volta lasciare un messaggio a quanti coloro si divertono a ridurre in queste condizioni i luoghi del nostro paese, speriamo che prima o poi riusciremo con le nostre iniziative ad avere dalla nostra parte sempre più persone, speriamo prima o poi di trovare la piazza piena quando lanciamo queste iniziative. Bisogna essere consapevoli di una cosa, finché nessuno mai si ribellerà a questo scempio i colpevoli si sentiranno in diritto di continuare a farlo. Aiutateci al cambiamento. Noi siamo qui per voi, la consulta dei giovani è stata creata per aiutare al cambiamento, ma aiutateci in questo compito e non vi deluderemo”.