Consorzio di Bonifica ovest, Paolucci (Pd): Regione riconosca i fondi per intervenire sulla rete idrica della Marsica orientale

Avezzano. “Dallo scorso mese di luglio mi sono fatto portatore di un emendamento per dotare il Consorzio di Bonifica Ovest delle risorse necessarie capaci di rendere più efficiente e moderna la rete idrica a servizio dei comuni della Marsica orientale”. È quanto afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. “Ho chiesto di dedicare 100mila euro”, sottolinea il consigliere regionale di centro sinistra, “consentendo inoltre la pulizia del bacino artificiale posto a monte dell’opera, perché, ormai saturo, non riesce più ad accumulare acqua nel periodo estivo. L’ho fatto non per appuntarmi medaglie al petto, ma perché si tratta di un intervento urgente e atteso, anche allo scopo di scongiurare una possibile chiusura dell’infrastruttura, che interessa tantissimi agricoltori marsicani e serve un territorio di 1.200 ettari di estensione”.

“Ad oggi nessuna risposta da parte della maggioranza di centrodestra alla Regione”, precisa Paolucci, “per questo sto pensando anche di togliere la mia firma dal provvedimento, in modo da tenere la politica fuori dalla decisione, ma purché chi deve, prenda un’iniziativa positiva per il territorio”.