Consorzio di bonifica ovest, approvato emendamento per impianto irriguo di Pescina. Iulianella: importante per il territorio

Pescina. La commissione Ambiente del Consiglio regionale d’Abruzzo approva l’emendamento che stanzia 100mila euro al Consorzio di bonifica Ovest per la pulizia del bacino posto a monte dell’opera di presa sul fiume Giovenco e per l’ammodernamento dell’impianto irriguo di Pescina.

“Auspico che nella seduta di martedì prossimo venga confermato il voto in Consiglio regionale per la trasformazione in Legge del provvedimento tanto atteso”, sottolinea entusiasta il vicesindaco di Pescina, Tiziano Iulianella, “desidero pubblicamente ringraziare il primo firmatario Silvio Paolucci per aver accolto in questo testo le istanze provenienti sia dagli agricoltori che dai tanti appassionati di pesca sportiva”.

“Ringrazio, altresì, anche il consigliere Mario Quaglieri”, conclude Iulianella, “per aver sposato l’iniziativa e tutti coloro i quali hanno sostenuto, attraverso il voto unanime della commissione, questo importante provvedimento per il nostro territorio”.