La riforma dei Consorzi di bonifica approda in commissione, oggi la discussione della nuova normativa

Avezzano. La riforma dei Consorzi di bonifica si va via via perfezionando. Proprio questa mattina la prima commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” convocata in seduta straordinaria e congiunta con la terza commissione, per venerdì 25, alle 10, nel palazzo dell’Emiciclo, dovrà prendere in esame il seguente provvedimento.

Al vaglio dei membri della commissione il progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale sulle “Disposizioni per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica”. Sul provvedimento interverranno in audizione: la Federazione Regionale Coltivatori Diretti; La Confederazione Italiana Agricoltori; La Federazione Regionale Confagricoltura; La Confederazione Agricoltori COPAGRI; Il Presidente ANBI Abruzzo.