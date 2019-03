Consiglio Regionale, surrogati 6 consiglieri al posto degli assessori

L’Aquila. I cinque consiglieri supplenti, che sostituiscono quelli nominati in Giunta, entrano ufficialmente nel Consiglio regionale d’Abruzzo, anche se materialmente lo faranno solo nella prossima seduta.

Quest’oggi si è avuta la presa d’atto, da parte dei consiglieri nominati alla carica di assessore regionale, della sostituzione degli stessi, con affidamento della supplenza, per l’esercizio delle funzioni, ai primi dei non eletti nei vari collegi elettorali.

I supplenti sono Antonietta La Porta, primo candidato non eletto, nella lista “Lega Salvini Abruzzo” nella circoscrizione di L’Aquila, in sostituzione dell’assessore Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta, Fabrizio Montepara, Lega, circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell’assessore Nicola Campitelli, Luca De Renzis, Lega, circoscrizione di Pescara, in sostituzione dell’assessore Nicoletta Verì, Mario Quaglieri, Fratelli d’Italia, circoscrizione di L’Aquila, in sostituzione dell’assessore Guido Liris, Daniele D’Amario, Forza Italia, circoscrizione di Chieti, in sostituzione dell’assessore Mauro Febbo. Non sarà sostituito Piero Fioretti, assessore esterno della Lega. Nello Simonelli