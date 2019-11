Consiglio regionale: riunione straordinaria martedì per studiare miglioramento opere irrigue del Fucino

L’Aquila. Il Consiglio regionale è convocato con urgenza per martedì 19 novembre, alle ore 11, nell’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: progetto di legge recante “Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino e altre disposizioni urgenti”.

A seguire, la seduta del Consiglio regionale proseguirà con lo svolgimento dei seguenti documenti politici: interrogazione a firma del consigliere Blasioli su “Azioni della Regione Abruzzo riguardo rimborsabilità farmaci e preparati galenici a base di sostanze cannabinoidi”; interpellanza a firma del consigliere Taglieri su “Gestione della attività libero professionale dei dirigenti medici nelle strutture pubbliche”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli su “Tempi necessari per l’istituzione di una postazione di un mezzo sanitario di base infermierizzato a Caramanico per i territori di Salle, Abbateggio, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Bolognano e Roccamorice”;

interpellanza del consigliere Blasioli su “Attuazione della rete di cure palliative domiciliari nella provincia di Pescara”; interpellanza del consigliere Pettinari su “Disfacimento della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero “S.Massimo” di Penne; interpellanza a firma del consigliere Taglieri su “Campagna di promozione Abruzzo Estate 2019”; interpellanza del consigliere Paolucci su “Scuola in movimento”; interpellanza del consigliere Pepe su “Attivazione servizio di lungodegenza presidio ospedaliero “Val Vibrata” di Sant’Omero”;

interpellanza a firma del consigliere Stella su “Interventi in riferimento al cavalcavia n.5 dell’Asse attrezzato di Chieti – Pescara in località Dragonara”; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi su “Procedura di evidenza pubblica per selezione compagnie nazionali e internazionali”; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi su “Delibera di giunta – evento Jova beach party del 7.09.2019”; interpellanza a firma del consigliere Cipolletti su “Realizzazione piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede Wash Italia Spa del Comune di Nereto”.