Consiglio Regionale, contributo straordinario di 200mila euro al CRUA. Santangelo: una boccata d’ossigeno

L’Aquila. «Il contributo straordinario di 200 mila euro per i dipendenti CRUA rappresenta un intervento che permetterà di evitare il licenziamento di questi lavoratori. Certamente con queste poche risorse non è pensabile risolvere e superare le difficoltà economiche in cui versa il Centro di ricerca unico regionale, ma almeno abbiamo tutelato chi presta con abnegazione la propria attività in attesa che il piano di rilancio industriale predisposto e presentato dall’amministratore unico, produca i suoi effetti».

Questo il commento del Vicepresidente vicario, Roberto Santangelo, dopo l’approvazione a maggioranza del provvedimento e tra i presentatore della legge regionale. «Questa importante realtà in provincia dell’Aquila (CRUA) svolge una rilevante attività di ricerca scientifica e innovazione a supporto del mondo agricolo e coniuga in se ricerca e innovazione a supporto delle PMI, oltre a trovare applicazione nell’ambito agroindustriale, alimentare, ambientale, farmaceutico, biotecnologico.

Sono soddisfatto e ringrazio i colleghi che hanno votato a favore – ha concluso Santangelo – e confido in un lavoro costante di questo governo regionale di centrodestra a sostegno di tutte quelle realtà di ricerca, anche in campi diversi, proprio perché sono un convinto assertore dell’importanza delle innovazioni per la performance competitiva delle imprese della nostra regione».