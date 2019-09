Consiglio provinciale, nuove risorse in arrivo: oltre 2 milioni di euro per la viabilità

L’Aquila. Con l’approvazione della variazione al piano triennale delle opere pubbliche e al bilancio 2019, avvenuta nella seduta del Consiglio Provinciale del 9 settembre, sono state impegnati ulteriori stanziamenti nel settore della viabilità per interventi di oltre 2 milioni di euro.

Un adeguamento necessario per consentire la sistemazione e messa in sicurezza di alcune strade che necessitavano di manutenzione, in alcuni casi, da oltre dieci anni. Con il dirigente del settore viabilità, Ing. Nicolino D’Amico, dichiara il delegato consigliere, Gianluca Alfonsi, abbiamo individuato alcune priorità da inserire nella variazione del bilancio 2019 e questo per consentire di iniziare a breve i lavori su importanti carrabili.

Constatate personalmente le difficoltà di un’adeguata manutenzione delle strade nel periodo estivo, con mezzi ormai obsoleti e insicuri, ho fortemente voluto l’acquisto di due nuovi trattori per un importo di 160.000 euro e una programmazione che prevede, in futuro, una modernizzazione del parco dei mezzi per il prossimo anno. Per consentire interventi ancora più rapidi sulla rete viaria e quindi un veloce disbrigo delle pratiche burocratiche, abbiamo inserito, nelle voci di bilancio, somme per 125.000 inerenti incarichi di progettazione.

Di seguito l’elenco dei lavori previsti:

– Lavori di messa in sicurezza di Via Milano e Via Fosso di Villa nel Comune di Trasacco per un importo complessivo pari a € 400.000;

– S.R. 17 Svolte di Popoli – Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e riordino generale in tratti alterni- Importo complessivo pari a euro 350.000 (Intervento sostitutivo di quello già iscritto in bilancio per lavori di manutenzione ordinaria e riordino generale in tratti alterni interessati dal passaggio del Giro D’Italia anno 2019);

– SP 114 “di Monte Pratello” – Lavori’ di rifacimento del piano viabile ammalorato per un importo complessivo pari a € 300.000;

– NSA 253 (Ex S.S. 17 Lavori di rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti alterni in tenimento al comune di Roccapia per un importo complessivo pari a € 250.000;

– Lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali per la messa in sicurezza tratti alterni SR 5bis e SP 38 per un importo complessivo pari a € 450.000;

– Lavori urgenti per la sistemazione del corpo stradale e frana sulla SR 8 Tiburtina Valeria per un importo complessivo pari a € 120.000.

– Sono stati inoltre inseriti, nella variazione di bilancio, ulteriori 200.000 € per fra fronte a lavori urgenti di manutenzione sull’intera rete provinciale.

Questo importante risultato, commenta il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, premia il lavoro e l’impegno profuso in un settore che quotidianamente coinvolge i cittadini e le municipalità, affronta concretamente la problematica della percorribilità e la sicurezza ma, soprattutto, vuole restituire alle popolazioni residenti la possibilità di abitare i luoghi di origine pre sostenerne lo sviluppo economico, culturale e sociale. Voglio infine ricordare che i lavori sopra elencati, calibrati per oggettive necessità, sono stati aggiunti al piano programmatico che contempla investimenti per oltre 15 milioni di euro sull’intera rete Provinciale.

Questo consiglio, che si appresta a essere rinnovato il prossimo 20 ottobre, ha lavorato alacremente per restituire alla nostra provincia un ruolo autorevole e centrale nei settori chiave della nostra vita, come l’edilizia scolastica e la viabilità, dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, e quest’ultima fatica dimostra l’impegno assunto fino al termine del mandato dal delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, che ringrazio unitamente al dirigente, Ing. Nicolino D’Amico e tutti i funzionari e dipendenti.