Consiglio provinciale: mozioni per installazione centraline ARTA nella Conca del Fucino e per valorizzare “La Via dei Marsi”

L’Aquila. “Approvate oggi in consiglio provinciale, all’unanimità, due importanti mozioni, la prima a mia prima firma e dei colleghi marsicani Dino Iacutone e Carmine Silvagni con cui si impegna il presidente Angelo Caruso a inserire il progetto “la Via dei Marsi” tra i Cammini d’Abruzzo; la seconda, proposta dal collega Maurizio Proietti che impegna sempre il presidente a far attivare dall’Arta centraline di controllo per il monitoraggio degli inquinanti nell’atmosfera sia nella Marsica che nella Valle Peligna”.

Queste le parole di soddisfazione con cui il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi commenta l’esito del consiglio provinciale tenutosi stamane.

Diversi i punti all’ordine del giorno affrontati, tra cui quello degli adempimenti amministrativi connessi all’adeguamento dello svincolo autostradale A24 “Tornimparte”.

Altro argomento rilevante, curato dal Consigliere delegato Dino Iacutone, la tanto attesa nuova regolamentazione degli esami di abilitazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi e di viaggiatori su strada.

La relativa deliberazione si è resa necessaria per apportare alcune modifiche rispetto al precedente regolamento inerenti principalmente la durata della carica della commissione, la modifica della massa a pieno carico dei veicoli soggetti al regolamento e la soppressione della modalità di esame “solo nazionale” in favore di quella “completa”. Altro elemento rilevante della nuova disciplina è dettato dal fatto che il nuovo titolo abilitativo avrà dunque validità sia nazionale che internazionale.

Gli altri cinque punti attengono al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio da parte della Provincia in favore di soggetti terzi, derivanti da sentenza di condanna per sinistri stradali. Il Presidente Angelo Caruso annuncia che al prossimo consiglio riguarderà l’approvazione della bilancio di previsione 2022, che conterrà un consistente programma di investimenti, basato sui principali settori della viabilità e dell’edilizia scolastica.

Di maggior interesse politico risultate le due mozioni proposte rispettivamente dal Consigliere Gianluca Alfonsi per l’inserimento del progetto di sistema denominato “la Via dei Marsi” nel circuito del percorso denominato “Il cammino d’Abruzzo” – Adeguamento del protocollo d’intesa sottoscritto tra le quattro Province abruzzesi il 24.02.2022 – Costituzione di un tavolo tecnico interprovinciale per la valorizzazione e disciplina dei cammini paesaggistico – culturali e degli itinerari di pellegrinaggio in relazione alla rete europea, alle destinazioni Unesco ed al Giubileo 2025 e dal Consigliere Maurizio Proietti per l’installazione di centraline di controllo ARTA nella Conca del Fucino e nella Valle Peligna, aree che dal punto di vista orografico presentano particolare criticità, in quanto l’inversione termica favorisce il ristagno degli inquinanti al suolo con gravi ripercussioni sulla salute umana.

Le stesse dovranno essere localizzate nei punti di maggiore utilità al fine di tenere sotto controllo il fenomeno dell’inquinamento atmosferico per meglio studiarlo e poter adottare misure di contrasto. Entrambe le mozioni sono state approvate all’unanimità dei presenti, soddisfazione è stata espressa dai proponenti.