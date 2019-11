Consiglio provinciale, conferite le deleghe: per la Marsica, viabilità, edilizia scolastica e rapporti con Pnalm ad Alfonsi

L’Aquila. Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha assegnato le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti il 20 ottobre scorso e confermati, nell’ultimo consiglio, tenutosi venerdì 8 novembre all’Aquila. Per l’ambito marsicano, sono state confermate le preesistenti deleghe alla viabilità e all’edilizia scolastica al consigliere Gianluca Alfonsi, cui è stata riconosciuta anche la delega ai Rapporti con il Pnalm (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise).

“Ringrazio il presidente Caruso per la fiducia accordatami – afferma Alfonsi – a testimonianza del buon lavoro svolto in settori delicati e strategici. Continuerò a lavorare come sempre nell’interesse del mio territorio e della mia gente”.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha inteso assegnare nel più breve tempo possibile le deleghe per proseguire, senza interruzioni, l’attività di governo iniziata oltre due anni fa e, la prossima settimana, saranno costituite anche le varie commissioni.

“La Provincia – dichiara il Presidente, Angelo Caruso – nonostante le difficoltà della legge Delrio, deve essere efficiente e attiva immediatamente per consentire a distretti cardine della nostra società, come scuole e viabilità, di operare nelle migliori condizioni possibili. In questo senso abbiamo il dovere di favorire questo percorso e, sono certo, i consiglieri delegati hanno tutte le capacità e le competenze per adempiere questo processo. Al vice presidente, ai delegati e ai consiglieri di questa legislatura giunga il mio personale ringraziamento e un proficuo buon lavoro”.

Queste le deleghe assegnate:

· Vicepresidente Vincenzo CALVISI – delega in materia di : Edilizia Scolastica

( città dell’Aquila);

Consigliere Gianluca ALFONSI – delega in materia di : Viabilità (area Marsica),

Edilizia Scolastica (area Marsica), Rapporti con il Pnalm (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise);

· Consigliere Francesco DE SANTIS – delega in materia di : Edilizia Pubblica (città

dell’Aquila) ;

· Consigliere Berardino MORELLI – delega in materia di : Ambiente, Polizia

Provinciale, Rapporti con il Parco Gran Sasso, Monti della Laga e Parco

Regionale Sirente-Velino ;

· Consigliere Andrea RAMUNNO – delega in materia di : Edilizia Scolastica (città

di Sulmona e Valle Peligna), Viabilità (città di Sulmona e Valle Peligna);

· Consigliere Luca ROCCI – delega in materia di : Viabilità (area Aquilana, Valle

Subequana e Comune di Pratola Peligna).