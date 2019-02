Consiglio dell’ordine degli avvocati di Avezzano, confermato alla presidenza Colucci. Ecco tutte le cariche

Avezzano. Franco Colucci è stato confermato all’unanimità presidente dell’ordine degli avvocati di Avezzano. Il primo consiglio che si è riunito questa mattina ha scelto per i ruoli di segretario e tesoriere Clara Cardamone e Nunzia Morgani.

I legali si sono riuniti e hanno iniziato a lavorare sul tavolo del consiglio per stabilire le cariche. La scorsa settimana sono state 488 toghe, su 607 aventi diritto, a recarsi alle urne per scegliere i nuovi rappresentanti in seno all’organo collegiale che rimarranno in carica per 4 anni.

Nel consiglio ci sono anche Mario Flammini, Carla Vicini, Franco Paolini, Giovanni Fracassi, Stefania D’Ignazio, Valentina Calvarese, Mario Lucci e Manuela Rinaldi.

Sono inoltre state istituite le commissioni speciali interne all’ordine del consiglio degli avvocati del foro di Avezzano: Calvarese per il gratuito patrocinio, Fracassi per parcelle e pareri, Iucci per mediazione, Mario Flammini per rapporto magistrati, Morgani per tenuti elenco difensori d’ufficio, per l’informatica Colucci con consulenza esterna di Pierluigi Oddi, Paolini per i Rapporti di consiglio di disciplina, Vicini per i rapporti deontologici, per la commissione tenuta d’albo Cardamone, D’Ignazio per il consiglio nazionale forense e Rinaldi Paolini per l’organismo di composizione della crisi.