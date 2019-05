Ecco il nuovo consiglio comunale di Trasacco, il sindaco Lobene al lavoro per comporre la giunta

Trasacco. Ancora poche ore e sapremo i nomi dei componenti della nuova giunta comunale. Il giorno dopo l’election day il paese marsicano si è svegliato con la soddisfazione di chi ha portato a casa il risultato sperato e la delusione di chi, invece, non è riuscito a ottenerlo. Cesidio Lobene, nuovo sindaco di Trasacco che ha ringraziato i cittadini su MarsicaLive, dovrà nei prossimi giorni sciogliere le riserve circa i nomi che andranno a comporre l’esecutivo.

La maggioranza sarà composta da 9 consiglieri, compreso il sindaco, mentre l’opposizione da 4, compresa la candidata sconfitta, Silvana Salvi. Siederanno sui banchi del consiglio Lobene (sindaco) Mario Quaglieri (ex sindaco e attuale assessore regionale) Oreste Fosca, Guido Venditti, Marta Coruzzi, Sara Di Salvatore, Mimmina Coletti, Matteo Catarinozzi e Ilaria Paletti.

Tra le fila dell’opposizione, invece, ci saranno oltre alla Salvi, Marco Baldassarre, Ida Ippoliti e Ettore Raschiatore. Il neo sindaco ancora non ha sciolto le riserve per quanto riguarda la composizione della giunta. Al suo fianco potrebbe esserci, come vice, l’ex sindaco Quaglieri forte dei suoi 358 voti, ma anche Oreste Fosca che ha superato quota 369. Non potranno mancare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, le donne. In prima fila Marta Coruzzi con i suoi 364 e Mimmina Coletti con 307 preferenze.