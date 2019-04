Consiglio comunale straordinario, cittadinanza onoraria in memoria di Santa Giovanna Antida

Tagliacozzo. Si è svolto questa mattina, come di rito, il consiglio comunale “straordinario e solenne” della città di Tagliacozzo, questi giorni in festa per il ricorrere della tradizionale celebrazione del Volto Santo. Come negli anni passati, nell’occasione, sono stati conferiti alcuni premi e tre cittadinanze onorarie.

Momento toccante al conferimento della cittadinanza onoraria a suor Nunzia De Gori, in memoria di Santa Giovanna Antida Thouret, fondatrice della Congregazione delle Suore di Carità, che esattamente duecento anni fa, soggiornò in Tagliacozzo e volle lasciare a giovamento della Città una comunità di Suore che hanno operato un’intensa attività spirituale e materiale per la popolazione dedicando il loro apostolato all’istruzione e all’educazione della gioventù e assistendo gli ammalati. Alla madre della Congregazione De Gori, il sindaco ha affidato in custodia un importante documento del 1818 in cui è presente la firma autografa della Santa Fondatrice e di Alessandro Mastroddi, come testimoniato dalla ricercatrice Adriana Cottone. “Tagliacozzo ha dato tanto alle Suore di Carità – ha detto la Madre Generale nel discorso di ringraziamento – e molto noi dobbiamo ricambiare a questa Comunità ricca di valori e di fede”.

Cittadinanza onoraria è andata anche al dottor Angelo Paoluzzi, giornalista e scrittore, già direttore del quotidiano “L’Avvenire, redattore de “L’Osservatore Romano”, de “Il Popolo” e di numerose altre testate nazionali. La motivazione del conferimento recita: “in virtù dei suoi alti meriti letterari, giornalistici e di ricerca storica sulla nostra Terra”. La terza e ultima cittadinanza onoraria è stata conferita poi all’On. Prof. Antonio Attili, già Deputato al Parlamento italiano, scrittore e storico locale. La motivazione recita: “In virtù dei suoi alti meriti di rappresentante istituzionale nelle Legislature XIII e XV, nonché per le pubblicazioni che attestano il suo grande affetto e il suo attaccamento alla storia e alle tradizioni della nostra Terra”.

Le altre Onorificenze civiche concesse sono state: l’attestazione di pubblica riconoscenza al gruppo degli Alpini di Tagliacozzo, per aver tenuto vive ed aver tramandato le tradizioni del loro glorioso Corpo militare, del quale tanti cittadini di Tagliacozzo hanno fatto parte, per aver onorato la memoria dei caduti e per l’opera di ausilio nei confronti delle persone diversamente abili che sono ospitate nel locale Centro Anffas. Un attestato di benemerenza della città di Tagliacozzo al Domenico Anzini, per la sua esemplare e longeva attività sportiva “Senatore” della Maratona di Roma. Medaglia “Andrea Argoli” alla Dottoressa Simonetta Santini, Direttore Generale della ASL1 Abruzzo, per le acquisite benemerenze nel campo della scienza medica e per il suo impegno sanitario e amministrativo; mentre le medaglie “Ascanio Mari” a tre valenti artisti: Attilio Salciccia, Gabriele Altobelli e Rodolfo Angelosante per le acquisite benemerenze nel campo delle arti figurative, per la loro sensibilità e per la loro collaborazione alle iniziative culturali del Comune.

In apertura del consiglio, inoltre, nelle veci del sindaco Vincenzo Giovagnorio, è stato consegnato un attestato di borsa di studio per tesi di laurea al celanese Mirco Crisante, neo dottore in Architettura, che ha discusso una tesi su Tagliacozzo, in particolare su uno storico e affascinante patrimonio della città: “Il Palazzo ducale di Tagliacozzo: dall’analisi al progetto di riuso”.

Nei saluti finali, inoltre, il sindaco Giovagnorio ha augurato una buona benedizione a tutti i cittadini e ha annunciato la visita del Presidente del consiglio Mattarella che sarà a Tagliacozzo il 6 luglio, in occasione del 750° anniversario della storica battaglia. @RaffaeleCastiglioneMorelli