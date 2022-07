Consiglio Comunale Avezzano: riduzione della Tari per famiglie e imprese

Avezzano. L’Amministrazione comunale di Avezzano si appresta a varare, su proposta della Giunta Di Pangrazio, la riduzione della Tari (tassa sui rifiuti) per famiglie e imprese del territorio comunale.

La decisione è stata adottata approfittando della conversione in legge, avvenuta il 15 luglio scorso, di un decreto che prevede tale possibilità, ma che poneva come limite massimo per la sua adozione il prossimo 31 luglio 2022.

L’assessore Ruscio, quindi, ha immediatamente dato seguito alle procedure, visti i tempi estremamente ristretti: l’operazione, vista l’importanza per famiglie e imprese, è stata approntata in 96 ore, una volta individuate le risorse necessarie nel “Fondone” formato da risorse di derivazione statale per coprire minori entrate e maggiori spese delle amministrazioni comunali.

Delibera che, ora, viene portata all’approvazione del Consiglio comunale fissato per domani, martedì 19 luglio 2022, alle ore 17.

Una volta approvata la modifica del regolamento per la determinazione della Tari l’Amministrazione metterà in azione gli uffici competenti per concretizzare questa importante agevolazione: valore complessivo dell’intervento 250 mila euro.

Oltre all’approvazione di questo punto centrale, l’ordine del giorno del Consiglio comunale prevede la discussione e la proposta di approvazione di altri 20 argomenti.

Ecco gli altri punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Avezzano convocato per domani alle 17 dal Presidente Fabrizio Ridolfi

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022/2024 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 E ART. 193 DEL TUEL – PROPOSTA DI GIUNTA N. 111 DEL 30/06/2022.

AGGIORNAMENTO DUP 2022/2024 E DOCUMENTI ALLEGATI – APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 112 DEL 30/06/2022.

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5, 2° COMMA DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 2012, N. 49, DEL PROGETTO DENOMINATO: “INTERVENTI ANTISISMICI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ESISTENTI E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CONDOMINIALI (ART. 16 COMMA 1 SEPTIES DEL D.L. N. 63/2013)” IN EDIFICIO SITO IN VIA GUALTIERI PRESENTATO DALLA CO.FE.SRLS – A.U. COTTURONE GIANLUCA – PRATICA POS. 19/2022.

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5, 2° COMMA DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 2012, N. 49, DEL PROGETTO DI “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO DI VOLUME CON VARIAZIONE DI PROSPETTI SAGOMA E AREA DI SEDIME. CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO”, DI EDIFICIO SITO IN VIA TRIESTE PRESENTATO DALLA AEDIFICARE SRL – PRATICA POS 21/2022.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA.

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88 DI UN’AREA GRAVATA DA USO CIVICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 74 PART.LLA 1256 CON SOVRASTANTI FABBRICATI ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA A FAVORE DELLA SIG.RA D’ALESSANDRO AURORA.

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88 DI UN’AREA GRAVATA DA USO CIVICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 33 PART.LLE 842, 843 E 1854 CON SOVRASTANTE FABBRICATO ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA A FAVORE DEI SIG.RI DI NICOLA PAOLO E MARIA PIA.

(RGAL 84/2020) POLIZZA R.C.T./R.C.O. N. ILI0000864 STIPULATA CON LA SOCIETA’ AIG EUROPE LTD, CON DECORRENZA DAL 15.09.2009 AL 28.08.2012. RIMBORSO FRANCHIGIA.

(RGAL 115/2018) PROC. N. 847/2015 RGNR – 504/2017 RG TRIB. AVEZZANO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI DIFESA CONNESSE AL BENEFICIO DELLA TUTELA LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORE COMUNALE COINVOLTO IN PROCEDIMENTO PENALE PER FATTI DIRETTAMENTE CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI.

(RGAL N. 82/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 253/2021 E DA DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE C.T.U. CRON. 1813/2021 DEL 24.09.2021 – CAUSA ISCRITTA AL N. 1593/2020 R.G.A.C. DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO.

(RGAL N. 99/2021) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 91/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 444/2017 R.G.

(RGAL 10/2022) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI ESEGUITE DALL’AGENZIA GIDS SERVIZI S.R.L. PER CONTO DEL COMUNE DI AVEZZANO.

(RGAL N.27/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.77/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 480/2020 R.G.A.C. G.M.O. C/COMUNE DI AVEZZANO.

(RGAL N. 56/2019) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 87/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 927/2019 R.G.

RGAL 106/2021 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 84/2022 EMESSA DAL T.A.R. PER L’ABRUZZO SUL RICORSO N. 2 DEL 2022 R.G. RIC- PROPOSTO DA V.I. S.P.A. CONTRO COMUNE DI AVEZZANO.

(RGAL N. 38/2019) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 94/2021 EMESSA DAL TAR ABRUZZO L’AQUILA, SEZ. I, SU RICORSO N. 145/2019, PUBBLICATA IN DATA 03.03.2021.

(TL 2/2014) PROC. N. 3390/12 RGNR- SENTENZA N. 330/2021 DEL TRIBUNALE DI L’AQUILA: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE DI DIFESA CONNESSE AL BENEFICIO DELLA TUTELA LEGALE IN FAVORE DI DIPENDENTE COMUNALE COINVOLTO IN PROCEDIMENTO PENALE PER FATTI DIRETTAMENTE CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI.

(RGAL N. 12/2021) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALL’ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARI C.T.U. EMESSA IN DATA 11.04.2022 DAL COMMISSARIO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO, L’AQUILA, NELLA CAUSA DEMANIALE N. 10/2019 R.G.

(RGAL N.85/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.125/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 1654/ 2020 R.G.A.C. S.G. C/ COMUNE DI AVEZZANO.