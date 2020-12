Consiglio comunale, Avezzano aderisce al circuito nazionale “Città Della Patata”

Dopo la visita istituzionale al Covalpa con il Consorzio della patata del Fucino Igp, nei giorni passati, ieri pomeriggio in Consiglio Comunale, la maggioranza ha approvato l’adesione della città di Avezzano al circuito nazionale “Città Della Patata”. Nella riunione primaria, si erano riuniti alla presenza del direttore del consorzio Mario Nucci e del dirigente di Covalpa, il dottor Antonio Del Corvo, l’assessore al commercio e alle attività produttive di Avezzano Pierluigi Di Stefano, il presidente della commissione industria e commercio Carmine Silvagni e il delegato consigliere al circuito nazionale “Città della Patata” Ernesto Fracassi.

Durante la riunione, sono stati analizzati numerosi punti di forza della struttura e del consorzio che da tempo lavorano per lo sviluppo dell’intero territorio fucense con investimenti fatti e programmati per l’immediato futuro anche sulla città di Avezzano. “Un incontro molto proficuo con una realtà del nostro territorio moderna e innovativa”, afferma l’assessore Di Stefano, “abbiamo toccato con mano le grandi possibilità che racchiude il consorzio della patata del fucino Igp e con il direttore Nucci abbiamo programmato interventi volti alla promozione del prodotto che caratterizza più di ogni altro la nostra città. L’obiettivo è quello di creare una forte sinergia con la nostra città e con le altre realtà del fucino per sviluppare nell’immediato futuro strategia di marketing territoriale che portino reale benessere al territorio”.

“Ci siamo messi a disposizione del consorzio per offrire una rappresentanza in seno alla Regione da condividere con le altre realtà del territorio. è una struttura troppo importante e merita la nostra massima attenzione visti anche i futuri investimenti che sono in cantiere nel territorio della nostra città”, così Carmine Silvagni, “ringrazio il presidente di Covalpa, Marcello Di Pasquale e il presidente Rodolfo Di Paquale di Ampp”. Soddisfatto anche il consigliere Fracassi, “A breve saranno calendarizzati altri incontri con il coinvolgimento degli altri comuni del’interland del Fucino, volti allo sviluppo della patata Igp oer realizzare tutti i progetti previsti”.