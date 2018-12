Consiglio comunale a Capistrello, tuona l’opposizione: l’amministrazione comunale all’ultimo atto

Capistrello. “Avevamo sperato che la convocazione del Consiglio comunale, dopo le gravi vicende delle settimane passate, potesse essere un’occasione di pacato confronto e invece abbiamo assistito all’ennesimo gesto di arroganza. La maggioranza ha inscenato un Consiglio comunale lampo, di pochi secondi , votando in fretta e furia la delibera in discussione mentre la minoranza entrava in aula, impedendo così ogni dibattito, ogni confronto ogni parola. Il presidente del consiglio Orazio De Meis e il vice sindaco Geltude Scatena, non hanno sentito neanche per un momento la responsabilità istituzionale di rispettare l’opposizione e la comunità dei cittadini che andrebbero rappresentati con decoro e onore”. Così in una nota i consiglieri di opposizione Francesco Piacente, Dina Bussi, Alessia Fantozzi, Alessandro Lusi e Wilma Stati in merito alla seduta di Cconsiglio svoltasi nei giorni scorsi.

“Siamo mortificati per aver assistito all’ennesima forzatura e all’ennesimo gesto irrispettoso verso la democrazia e le istituzioni. Avremmo voluto spendere parole di serenità e speranza per il futuro dopo il fallimento gravissimo della amministrazione uscente, ma non ci è stato consentito”, hanno proseguito i consiglieri, “dopo tanto sgomento per i cittadini, sarebbe stato utile e opportuno dare un segnale al paese di concordia svolgendo un dibattito rispettoso e rivolgendo ai cittadini un messaggio di auguri per le prossime festività e il futuro della comunità.

In quello che, con ogni probabilità, è stato l’ultimo consiglio di questa amministrazione avremmo voluto vedere un po’ di umiltà da parte dei reduci Consiglieri di maggioranza, ma purtroppo si è consumata la peggiore chiusura della stagione amministrativa che ci lasciamo alle spalle: una consiliatura che si è aperta, tre anni fa, con il tentativo di cacciare dall’aula il capogruppo dell’opposizione, oggi si chiude con il bavaglio alla minoranza nell’ultimo consiglio. Dopo così tanti disastri guardiamo avanti e dimentichiamo, il prima possibile, questa pagina buia per il paese”.