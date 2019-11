Consigliere Del Principe: Pescasseroli riparte dal calcio, creata una squadra per ogni fascia d’età

Pescasseroli. “La capitale del Parco nazionale Abruzzo-Lazio-Molise, riparte dal calcio” esordisce il consigliere comunale Edoardo Del Principe “di alta valenza sociale, infatti, le scelte della scuola calcio dell’Asd Pescasserolio di far giocare tutti ad ogni grado ed età.

Si parte dal campionato pulcini ed esordienti per poi arrivare a quello per gli allievi e infine terza categoria. Insomma si riparte davvero da zero in tutti i campionati per poter fare gruppo e mandare avanti il nome del paese nel calcio, far giocare in mezzo allo splendore del Parco nazionale le varie squadre che avremmo come graditi ospiti. Un grande passo avanti nello stare assieme per tutto il paese che nonostante lo spopolamento crede ancora fortemente nell’agonismo e nello sport. Un paese dove l’apatia verso lo stare assieme e giocare all’aperto la fa da padrone come tutti in questi anni dove cellulari e molti “vizi” hanno portato a isolarsi completamente e azzerare il tessuto sociale.

Inoltre sono molti i ragazzi del centro di accoglienza che vengono a giocare nella prima squadra affinché si crei quella famosa e tanto acclarata integrazione. Un grazie va al mister Francesco Notarantonio che ha fortemente voluto partecipare a tutte queste competizioni aspettando inoltre con grande ansia che si torni a giocare nello stadio comunale con un manto di ultima generazione e spogliatoi nuovi recuperati dall’incendio della palestra avvenuto anni fa. Nella figura di consigliere comunale” continua Del Principe Edoardo “ho voluto fortemente questo recupero e l’impegno da parte dell’amministrazione comunale è massimo per reperire altri fondi affinché venga ultimato il progetto di un impianto in grado di ospitare in ritiro grandi squadre di Serie A e B.

Insomma tutto il paese crede in questo progetto e un grazie doveroso va al secondo allenatore Cocuzzi

Andrea e al Capitano Coletti che mandano avanti gli allenamenti con grande passione. Avanti Pescasseroli, viva lo sport e l’integrazione.”