Consigliere Colizza: grazie ai volontari di Tagliacozzo che collaborano per conservare al meglio l’ambiente

Tagliacozzo. Una mattina d’estate, decisi a dare il proprio contributo per l’ambiente di Tagliacozzo.

Questo il proposito di uno squadrone di volontari, tra i quali anche il consigliere comunale Lorenzo Colizza, che si sono recati ai giardini di via Lungo Imele per procedere ad una accurata operazione di bonifica.

Tra questi, una delle volontarie, Roberta Fabiani, ha voluto lasciare un commento: “Per aiutare il nostro paese non serve solo delegare o lamentarsi , bisogna scendere in campo”, ha affermato, “bisogna smettere di sostenere sempre meccanismi vecchi e diseducativi come – io pago ci pensasse il Comune – Io sono in diritto di sporcare perché pago”, conclude, “Nessuno è in diritto di sporcare, nessuno è in diritto di stare a guardare, perché siamo tutti parte integrante dello stesso progetto: aiutare Tagliacozzo ad essere sempre più bello”.

Lo stesso Colizza ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini che si sono dati da fare “per salvare e conservare al meglio un giardino, diventando protagonisti della lotta agli sprechi e all’indifferenza”.