Consegnati dalla Provincia i lavori per la manutenzione di un tratto della Simbruina

Capistrello. Sono stati consegnati oggi i lavori urgenti per la manutenzione (pulizia zanelle, argini, scarpate e banchine da vegetazione e detriti) tra il Km 2+200 e il Km 13+700 della Simbruina.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere provinciale vicario e delegato alla Viabilità Gianluca Alfonsi: “Continua la nostra opera di messa in sicurezza delle rotabili della Valle Roveto. Trattasi di un intervento manutentivo necessario per garantire condizioni di transitabilità in sicurezza su un’arteria a grande vocazione turistica e di collegamento con il versante laziale e sulla quale siamo in attesa del trasferimento di 4 milioni di euro dalla Regione per procedere all’avvio dei lavori necessari per la riapertura del tratto intercorso al traffico da anni”.