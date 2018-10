Consegnate alla scuola dell’infanzia di Aielli due opere rappresentanti i capolavori di Ignazio Silone

Aielli. Questa mattina presso il plesso della scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Aielli, il sindaco Enzo Di Natale e l’assessore Valeria Mancini hanno consegnato alla preside professoressa Maria Gigli e ai ragazzi, le due opere pittoriche realizzate nel corso del concerto siloniano del 27 settembre, organizzato dall’amministrazione comunale per l’apertura dell’anno scolastico 2018/2019.

Le opere siloniane realizzate dagli artisti Eliseo Parisse e Sally, rappresentanti Fontamara e un cafone siloniano, diventano da oggi di proprietà degli alunni arricchendo l’ambiente scolastico.

“Auspichiamo sempre maggiore sinergia e collaborazione con la direzione didattica di Pescina al fine di divulgare storia, cultura e tradizioni in maniera semplice e accessibile ai ragazzi in età scolare. Da parte dell’ amministrazione comunale ci sarà sempre collaborazione e vicinanza alla scuola e anche quest’ anno organizzeremo un calendario di visite all’ Osservatorio Astronomico Torre delle Stelle, proponendo iniziative con al centro il murales di Fontamara con l’obiettivo di permettere la fruizione delle nostre ricchezze in maniera smart e diretta” ha dichiarato il sindaco Di Natale