Consegna spesa e farmaci a domicilio, il Comune di Avezzano cerca volontari

Avezzano. Il Comune di Avezzano cerca volontari da impegnare nel progetto di solidarietà alimentare. A causa della situazione pandemica che si è venuta a creare con l’arrivo del coronavirus sono sempre i più le famiglie che hanno bisogno di un sostegno.

Per questo l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Avezzano ha messo in piedi una task force per poter aiutare le persone in difficoltà. Nello specifico si ricercano soggetti del terzo settore disponibili a collaborare con il Comune di Avezzano a titolo di volontariato per l’acquisto, la distribuzione e la consegna a domicilio dei generi alimentari e altri prodotti di prima necessità a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica.

Gli interessati dovranno presentare la domanda entro domani, 15 dicembre, al indirizzo mail [email protected]