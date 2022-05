Conoscere la realtà dell’autismo, a Scurcola Marsicana il convegno con l’associazione Autismo onlus

Scurcola Marsicana. L’amministrazione Comunale di Scurcola Marsicana in collaborazione con Unla ed Associazione Autismo Onlus Abruzzo organizza il 14 maggio ore 9:30 nella sala consiliare, un convegno per conoscere e approfondire la realtà dei disturbi dell’autismo.

Quali risposte ed interventi sono in grado di dare i servizi socio–sanitari, la scuola, le famiglie e le istituzioni.

Spesso I genitori, i minori e gli adulti autistici vivono situazioni di esclusione sociale. Una comunità più attenta e consapevole dei bisogni di minori e adulti speciali tutela e garantisce il loro diritto alla salute e ad una vita più serena e più giusta.



L’Unla (recentemente riconosciuta dalla settima commissione del Senato “Ente di grande rilevanza socio–culturale”, sottolineandone il ruolo fondamentale nella politica culturale del Paese) opera nel territorio nazionale attraverso 59 Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (C.C.E.P.) e 10 Delegazioni Regionali. I C.C.E.P., organismi polivalenti a carattere permanente, oltre ad organizzare corsi di aggiornamento culturale, svolgono una complessa attività comprendente dibattiti sui problemi locali, regionali, nazionali ed internazionali.



Il Centro culturale di Scurcola Marsicana è rappresentato dalla professoressa Monica Tortora mentre il delegato Regionale nonchè menbro del direttivo Nazionale è il Dirigente scolastico Aquilano Professore Antonio Lattanzi.



“Autismo Abruzzo onlus” con sede legale in Via Colle Mancino, 25/B, 67100 L’Aquila, e sede operativa in Via Gaetano Belisari, è un’associazione nata da famiglie con autismo con lo scopo di dare voce a chi combatte ogni giorno contro i muri dell’ignoranza, della burocrazia e dei tecnicismi per far valere i propri diritti.



Interverranno:

Dott. Gianluca De Angelis, Commissario Unione dei Comuni Montani “ Montagna Marsicana”

Dott. Mario Quaglieri, Consigliere regionale – Presidente V Commissione Regione Abruzzo

Dr.ssa Maria Pia Legge Respondabile UOC Neuropsichiatria infantile territorio aziendale (Dipartimento materno infantile ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila)



Il Dr. Lucio Pasqualone Dirigente Medico Psichiatra presso il CSM Di Avezzano ( Dipartimento Salute Mentale Asl Avezzano– Sulmona – L’Aquila)

Dr.ssa Frezza Sabrina Responsabile servizi sociali Ambito Distrettuale n. 2 (Unione dei Comuni Montani “Montagna Marsicana”)



Dario Verzulli, Presidente Associazione Autismo Onlus, L’Aquila

Prof. Antonio Lattanzi, Direttivo Nazionale UNLA–Delegato regionale UNLA e Dirigente scolastico.