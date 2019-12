Conigliette di Playboy alla festa patronale, l’ira del parroco di Trasacco: il caso finisce a Live

Avezzano. Il caso delle conigliette di Playboy alla festa del Santo patrono di Trasacco finisce su canale 5 a “Live-Non è la D’Urso”. Come già raccontato da MarsicaLive, qualche mese fa, in occasione della festa patronale di santi Cesidio e Rufino martiri e della Madonna della Candelecchia, davanti ad un bar del paese, si è assistito ad un raduno di conigliette di PlayBoy, che consegnavano ai giovani del posto la celebre rivista Hugh Hefner.

Un episodio che il parroco del paese, don Francesco Grassi, non ha accettato e ha voluto ammonire durante la sua omelia domenicale. “Sono addolorato, perché spesso e volentieri le feste patronali vengono utilizzate per lo scopo di mettere in mostra il corpo umano”, aveva commentato così il parroco l’episodio avvenuto davanti al bar del paese durante la festa dedicata ai santi patroni.

Ieri sera l’episodio è diventato cronaca nazionale e a farne luce è stata la stessa conduttrice del programma in prima serata su canale 5. La furia del parroco nei confronti del party ospitato dal bar di Trasacco la scorsa estate e che ha radunato centinaia di persone è stato discusso in studio con la padrona di casa. Ospite in studio la modella spagnola Angélika Del Riò, una delle conigliette di PlayBoy presenti all’evento. “Non abbiamo fatto nulla di male”, ha spiegato la modella spagnola ai microfoni di “Live”, “anzi, tutt’altro”.

Nel corso della serata è andata in onda anche l’intervista al sacerdote di Trasacco, don Francesco Grassi, al quale sembra non essere ancora non andata giù la questione. “Così viene meno la dignità della persona”, ha detto il sacerdote, “se dovesse succedere di nuovo scatenerei una battaglia”.

In studio insieme alla modella anche Ivan Iacutone, manager televisivo abruzzese, conosciuto anche per la vicenda con l’ex tronista Valentina Dallari.